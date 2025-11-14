La música tradicional o nativa irrumpe en la radio

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En 1953 la radio comienza a incorporar lentamente la música tradicional o nativa que posteriormente identificaremos como música folklórica.

Además, surgen distintos solistas y grupos, uno de ellos serán Los Chalchaleros.

Por aquellos años y previo al último boletín informativo, se emitía “El noticiero gaucho”, a cargo del poeta y recitador Fernando Ochoa.