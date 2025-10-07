La música nacional en la radio

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

Mientras Radio Nacional ampliaba su horario de transmisión, el Poder Ejecutivo disponía la obligatoriedad para todas las emisoras radiales de difundir el 50 por ciento de música nacional sobre el total de la programación musical.

En ese contexto, nace el ciclo “Música Argentina”, destinado a divulgar los estilos musicales de cada región del país, con la participación de Ariel Ramírez y su piano.