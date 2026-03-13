La música está cada vez más presente en la programación de Radio Nacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

Tras la asunción presidencial de Carlos Menem y la designación de Julio Márbiz como Director de Radio Nacional, en 1989 se define la mudanza de todas las frecuencias desde Ayacucho 1556 al edificio histórico de Maipú 555, de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en 1935 para Radio El Mundo.

Además, la música está cada vez más presente en los contenidos de la emisora, lo que se refleja en un ciclo de programación que se extiende diariamente de lunes a viernes, con presentación de artistas en vivo en el Auditorio.