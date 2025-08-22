Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita del director de orquestas, coros y pianista argentino, gran divulgador y conferencista, que está presentando la obra “La música de las ideas” y se define como "músico".

“No existe la perfección en música pero Bach estuvo cerquita”, dijo Sergio Feferovich en referencia a Johann Sebastian Bach.

“La música es para todos, es un lenguaje que está bueno compartir, es un arte que se desarrolla en el tiempo , es efímero, y eso nos iguala como humanos, es aquí y ahora”.

En “La música de las ideas”, Feferovich combina su profundo conocimiento musical con su carisma para explorar cómo los estados de ánimo y las experiencias de la vida influyen en la creación de ideas, tanto en el mundo artístico como en otros ámbitos.

Se graduó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Música por la Johns Hopkins University (Baltimore, Estados Unidos), es magíster en Dirección Orquestal por el Peabody Conservatory y magíster en Piano por la Catholic University of America (Washington DC).

Premiado en numerosas ocasiones, “Fefe” desarrolla una intensa labor docente en múltiples ámbitos y se dedica a estimular la escucha de música y la generación de ideas en públicos diversos.