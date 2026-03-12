"La música es mi manera linda de comunicarme con la gente. Me encanta crearles un momento bello"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta primera emisión de 2026 realizada en el Auditorio de la emisora, Cultura Nacional recibió la visita del músico Alberto Favero quien nos compartió sus proyectos y nos regaló música en vivo.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

“Mis ideas nacen del silencio, los seres humanos hemos venido a experimentar y crear belleza”, reflexionó.

Favero celebró el homenaje al escritor Jorge Luis Borges por el 40° aniversario de su muerte, que protagoniza junto a la actriz Leonor Benedetto, en los Museos Nacionales, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación a cargo de Leonardo Cifelli.

“Es una maravilla, una belleza, tiene un alto nivel estético y profundidad. Es estado de conciencia muy elevado el que tenía Borges, fue un hombre muy evolucionado”, describió.

Favero se definió como “curioso e inquieto”: “A la curiosidad no hay otra que satisfacerla, eso te hace mover”.

Recordó, también, sus inicios en la música en un entorno familiar que contribuyó a ello.

“Mi trabajo para mí es una cosa fantástica, soy muy feliz haciendo música y teatro”. “Mi padre me tiró en el escenario a los tres años. Toqué con él a cuatro manos en el Coliseo Podestá. Mi casa paterna era un conservatorio y mi madre era maestra de canto”.

“Imposible ser otra cosa que músico con esa influencia, la herencia vino genéticamente y por influencia del medio”, admitió.

“La música es mi manera linda de comunicarme con la gente y por eso funciono como músico, porque me encanta crear un momento bello para ellos”, concluyó.