La municipalidad de Miraflores brinda asistencia frente a altas temperaturas

El intendente de Miraflores dialogó con Radio Nacional Resistencia donde comentó las altas temperaturas que atraviesa esa localidad y cómo se desempeña la municipalidad con el transporte diario de agua : "Ya es costumbre que haga demasiado calor, o sea, no solo en Miraflores , toda la zona norte. Nosotros siempre nos basamos por datos oficiales y sí, la verdad que en la zona del Chaco donde más calor suele hacer. Ayer fue un día muy caluroso por cierto, mucho calor y termina agravando la situación del agua que tenemos nosotros, que es bastante compleja también porque sabemos que acá no hay ríos cercanos, entonces como que no se imputa mucho para el agua para consumo y para el consumo de animales, o sea, la producción. Nosotros desde el municipio estamos brindando asistencia permanentemente en el transporte de agua, porque acá tenemos una planta potabilizadora, y nosotros desde acá hacemos el acarreo de agua para la zona rural y para la zona urbana."

