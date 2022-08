“La Municipalidad crea crisis como una estrategia”

“La recolección de residuos es un tema fundacional del Municipio que junto con el transporte público son dos temas fundamentales, y los problemas que presentan ambos son definidos como una estrategia por la gestión, para que se acepte lo que propone como una solución pero que en definitiva los agrava. La Municipalidad ofrece para solucionar el tema de la recolección de residuos crear una empresa municipal, lo mismo pasa con el transporte ante el vencimiento de las concesiones, eso no es casualidad, es una estrategia para que se produzcan las crisis y entonces son ellos los que ofrecen las soluciones. En el Concejo somos con Alicia Frías los que enfrentamos la gestión oficial, no hay acceso a la información, hicimos más de 40 pedidos de informes y sólo contestaron a uno, a la información accedemos a través de la oficial o del boletín electrónico donde están los datos que confrontamos, eso molesta. En todo esto la oposición trabaja con el oficialismo. Los organismos de control están en línea con el Ejecutivo y el control externo que es el Tribunal de Cuentas no actuó en ninguno de los casos que presentamos. Sabemos que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició una investigación pero no sabemos más que eso”, dijo el

concejal de Resistencia, del Frente Grande, Unidad Ciudadana.

