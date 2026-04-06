La mujer pionera en la práctica de golf adaptado en Argentina: "Siempre se puede"

En la charla con Nora Briozzo, en "100% Nora", la tricampeona compartió su historia de vida y resiliencia para, a través del deporte, enfrentar una discapacidad visual progresiva. “Es tan inclusivo el golf, es emocionante”, remarcó.

“Siempre quise hacer deporte y, con el tema de la vista, estuve relegada. Tengo un ojo solo, del cual veo poco, empecé a mirar esto del golf y la verdad me gustó”, contó.

“Cuando te falta la vista, tenés un asistente que te puede ayudar pero empezás a exacerbar y hacerte valer en otro sentido”.

En ese sentido, Rita Fernández explicó que “vas adquiriendo diferentes habilidades" que le han permitido "crecer en el golf de la mano de la Regla 25”.

“La idea de esta norma es que todas las personas puedan jugar y que gane el que juega mejor”, resumió, "siempre se puede".

Rita explicó que, aunque su visión es extremadamente limitada, el reglamento internacional de golf contempla estas situaciones en la Regla 25, normativa que permite que jugadores con discapacidad utilicen asistentes o caddies para orientarse en la cancha.

Actualmente, la abogada deportista su carrera la lleva a disputar torneos no solo en Argentina, donde vive, sino en escenarios de élite como el US Open (primera mujer argentina en la historia) Los Ángeles, Madrid y Turín.