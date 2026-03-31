La muerte de un médico por sobredosis y el impacto del consumo de sustancias

Un anestesiólogo de la guardia del Hospital General de Niños R. Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su domicilio. Según fuentes oficiales consultadas, la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso.

Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández, dialogó con el equipo de Korol en el aire y reflexionó al respecto, al advertir que "la automedicación en la Argentina es exagerada y la sociedad banaliza los consumos". En ese marco, señaló que "hay que cambiar la cultura sobre el consumo de sustancias".

Tras manifestar que se trata fármacos seguros, sostuvo que "mal utilizados pueden provocar cuadros graves e incluso la muerte".

En los últimos años, se ha registrado un aumento en la preocupación por el consumo problemático, especialmente en contextos de estrés, exigencia laboral y acceso a sustancias.