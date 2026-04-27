La molienda de girasol marcó en marzo el récord de los últimos 17 años

El tercer mes del año registró el valor más alto desde 2009 consolidando una destacada performance del complejo aceitero argentino, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Durante marzo de 2026, la molienda de girasol a nivel nacional totalizó 564.630 toneladas, constituyendo el registro más elevado para ese mes desde 2009, registro que también deja en evidencia un crecimiento más marcado en los últimos diez años.

En este sentido, se destaca el incremento de 52% de marzo de 2026, respecto al mismo mes de 2025, volumen que representa un notable incremento respecto del promedio de la última década y refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional.

El resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino.

Desde la Secretaría de Agricultura se destaca que “este resultado es indicativo de la solidez del complejo oleaginoso argentino, que posiciona al país como uno de los principales exportadores mundiales de aceite y subproductos de girasol”.