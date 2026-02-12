"La modernización laboral es una señal para los 10 millones de argentinos que están fuera de juego"

La senadora nacional por Córdoba de LLA Carmen Álvarez Rivero en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional habló de la media sanción que obtuvo el proyecto de Modernización Laboral en el senado en la madrugada de hoy y dijo que la misma "es una señal para los 10 millones de argentinos que están fuera de juego".

"El objetivo es sacar a esos argentinos de la pobreza, y volver a hacer una Argentina grande otra vez",expresó. "Tenemos un régimen de incentivo de la formalización laboral, que baja el costo laboral y es una invitación para sacar a la gente del trabajo en negro y traerla a la economía formal. Eso implica tener una obra social, una ART, vacaciones. Todas cosas impensadas dentro del marco de los trabajadores informales", mencionó.

Sobre los incidentes ocurridos ayer en las afueras del Senado, la entrevistada dijo que el camino siempre "es el diálogo" para solucionar los problemas. "Si nos quedamos en civilización o barbarie, es un tema muy viejo. Y si tengo que elegir, elijo civilización", agregó.