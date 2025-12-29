"La modernización laboral es una ley clara y un paso importante para generar empleo"

El senador Nacional LLA en diálogo con el equipo de Creer o Reventar se refirió a la Reforma Laboral y mencionó cuáles son los objetivos que busca por Radio Nacional.

"La modernización es para los trabajadores; ¿ y quiénes son los trabajadores ? El empleador y el empleado, ambos. Hoy tenes el 50 % de la masa laboral, trabajando en negro sin ningún tipo de beneficio. Y lo que buscamos es que con la flexibilización y la modernización se pueda salir de esto. Esto generó que no se cree laburo en más de 12 años", dijo.

El senador además mencionó que con la Reforma se quiere "eliminar la industria del juicio". "Hoy hay aves negras y abogados laboralistas, que viven de esto. De una ley que es absolutamente gris e interpretativa, de cual siempre sale perdiendo la PYME", agregó. "La modernización laboral es una ley clara, donde no habrá interpretaciones, sino que será rigurosa. Tampoco se cercenarán derechos. Y será el siguiente paso para esta transformación y generar laburo", opinó.