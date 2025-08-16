Este sábado, Guillermo “Macu” Mazzuca conversó con el diseñador y empresario que a sus 65 años se define como “alguien que trabaja mucho” y prioriza la importancia de “la educación de mis padres”.

En la charla, Benito Fernández admitió que le tocó “luchar contra muchos prejuicios” y “elegir una carrera que no estaba bien vista para un hombre”.

Reflexionó sobre su dislexia, el impacto que eso tuvo en su vida y las dificultades que debió sortear para llegar a su presente.

Recordó, a su vez, su internación en 2024 “por una depresión muy fuerte” y reconoció que tuvo “mucho miedo a la cancelación por el prejuicio que hay con las enfermedades mentales”.

También, habló sobre su homosexualidad que, dijo, “fue algo que se dio naturalmente, no lo sufrí, fue una evolución”.

Contó los principios en su carrera, en la que lleva casi cuarenta años, y sostuvo que “la moda es lo que más rápido interpreta lo que queremos y lo que nos pasa”.

“Es muy importante que miremos la moda porque nos da la pauta de lo que queremos, necesitamos y extrañamos”, dijo.

“Hoy me siento en el mejor momento, más creativo que nunca”, expresó y anticipó la presentación de su colección el 15 de septiembre en el New York Fashion Week.