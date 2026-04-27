La moda argentina tuvo su gran noche con la entrega del Martín Fierro 2026

Este domingo 26 de abril, Telefé presentó una nueva edición de los Premios, que son un reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado de la industria de la moda en nuestro país. Para conocer detalles de lo que dejó la gala, Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con la periodista, productora televisiva y miembro de APTRA.

Alicia Pedrelli admitió que “no hay Martín Fierro sin polémica y estos no fueron la excepción”, e hizo referencia a los diferentes looks de las y los participantes y ganadores.

Destacó la conducción que recayó en Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes fueron los encargados de presentar cada una de las ternas en las distintas categorías.

“Me encantaron los dos. Tienen un ritmo televisivo pocas veces visto. No sobró ni faltó, son dos grandes referentes de la moda”, señaló.

"Tenemos unas mujeres bellísimas y unos hombres maravillosos", indicó al tiempo que destacó a Mariana Fabbiani que homenajeó a su abuela al reciclar uno de sus vestidos.

La gran noche de la moda argentina reunió a más de 300 invitados, comenzó a las 21 horas con una alfombra roja impactante por la que desfilaron los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara.

Juana Viale se llevó el galardón de oro y, además, fue elegida en la categoría mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal.