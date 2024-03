La Ministra degli Esteri é ricevuta dal Primo Ministro della Malesia

La ministra degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino, in visita a Kuala Lumpur, è stata ricevuta dal primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, e da diversi membri del suo governo: l’omologo Mohamad Hasan, il ministro dell’Agricoltura e della sicurezza alimentare, Mohamad Sabu, e il viceministro degli Investimenti, del commercio e dell’industria, Liew Chin Tong. Al centro dei colloqui c’è stato il tema degli investimenti, con particolare riferimento ai settori agroalimentare e dell’energia. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri argentino. Nel colloquio col premier, entrambe le parti hanno evidenziato la possibilità di approfondire l’agenda comune e di espandere la cooperazione in tutti i settori di interesse, specialmente nell’economia. Anche nell’incontro tra i ministri degli Esteri è stato convenuto di favorire le relazioni bilaterali, promuovendo soprattutto il commercio e gli investimenti. La rappresentante di Buenos Aires ha sottolineato che “è necessario avanzare nell’apertura dei mercati per aumentare il volume del commercio bilaterale”. La Malesia è la quarta destinazione delle esportazioni argentine verso l’Asia, ricorda il comunicato. A questo proposito, Mondino ha sottolineato la necessità di diversificare le esportazioni, attualmente concentrate nel settore della soia, citando in particolare la frutta e la verdura; inoltre, ha evidenziato la necessità di risolvere la questione delle autorizzazioni halal. Mondino ha fatto presente che, con le riforme proposte dal presidente Javier Milei, il governo argentino potrà creare le condizioni per rafforzare il legame economico con la Malesia e ha sottolineato le potenzialità di investimento di Petronas per incrementare le esportazioni di idrocarburi dall’Argentina. Le aziende malesiane in Argentina investono attualmente soprattutto nell’agricoltura, nell’edilizia e nell’energia e hanno trovato un mercato interessante anche nei settori dei macchinari agricole e degli integratori veterinari. Nell’incontro con il ministro dell’Agricoltura e della sicurezza alimentare, Mohamad Sabu, Mondino ha espresso l’interesse dell’Argentina a ottenere l’autorizzazione per nuovi stabilimenti di esportazione di carne e latticini con certificazione halal. A questo proposito il Dipartimento per lo sviluppo islamico della Malesia (Jakim) si è offerto di tenere corsi di formazione per le istituzioni interessate e gli enti certificatori, mentre l’Istituto della Malesia per lo sviluppo e la ricerca agricola (Mardi) continuerà a cooperare con l’Istituto nazionale di tecnologia agricola (Inta) argentino. Insieme al viceministro degli Investimenti, del commercio e dell’industria, Liew Chin Tong, Mondino ha presieduto una tavola rotonda con aziende e fondi di investimento malesiani, ai quali ha illustrato il piano di riforme strutturali della presidenza Milei per migliorare l’ambiente imprenditoriale: erano presenti rappresentanti di Petronas, Sri Inderajaya Holdings, Ijm Corporation Berhad, Valiram, Khazanah Nasional ed Employees Provident Fund. Mondino, inoltre, ha detto che l’Argentina incoraggerà i Paesi del Mercosur (il mercato comune dell’America meridionale di cui fa parte insieme a Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay) a lavorare per gettare le basi di un negoziato per un accordo di libero scambio.

“Stiamo lavorando a una nuova legislazione per promuovere grandi investimenti, tra cui lo sviluppo di progetti di gas naturale liquefatto (Gnl), che potrebbero dare nuovo slancio all’annunciato megaprogetto Ypf-Petronas. La produzione e l’esportazione di idrocarburi nel nostro Paese stanno crescendo a ritmo sostenuto e speriamo continuino ad aumentare”, ha detto Mondino a proposito del settore energetico. La ministra è stata ricevuta alle Petronas Towers dai membri del consiglio di amministrazione della compagnia, con i quali ha visitato le strutture progettate dall’architetto argentino Cesar Pelli, scomparso nel 2019. Mondino ha consegnato ai dirigenti di Petronas una targa commemorativa.