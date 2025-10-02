La migración y la música en el siglo XX argentino

En la emisión en español de RAE, Juan Sixto entrevistó a Giorgio Luna, director musical del Festival Della Música Italiana, que llega a semifinales el próximo 9 de octubre en la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Durante la charla, Luna destacó la importancia de este festival para sostener las raíces italianas y contó cómo se fundó un evento que ya lleva ocho ediciones.

Con este disparador, Sixto junto al columnista Arnaldo Slaen, recorrieron la historia de las migraciones europeas, en las décadas del 20 y 30 del siglo XX, en Argentina.

Las huellas de estas comunidades terminaron de forjar la identidad de la música argentina, desde el tango hasta las polcas y milongas que aún hoy forman parte del repertorio popular.