La Mesa Política repasó la agenda legislativa y temas de la gestión del Gobierno

La reunión de trabajo de la Mesa Política se hizo en la Casa de Gobierno y estuvo encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el encuentro de este martes participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se abordaron temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES).

En ese contexto, se acordó continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa, que serán enviados al Congreso y se conocerán próximamente.

Entre los temas que se abordaron, se hizo especial hincapié en los proyectos que se tratarán en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que incluye las iniciativas de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras.

Además repasaron la agenda del Senado, que este jueves tratará los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

En otra parte de la reunión se realizó una actualización sobre las primeras reuniones que el Gobierno mantiene con representantes del Episcopado en el marco de la visita que el Papa realizará a la Argentina en noviembre.

Por otra parte, se informó que este miércoles por la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa en la que anunciará medidas económicas.

En la reunión participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.