La Mesa Política repasó la agenda legislativa y los principales temas de gestión de las próximas semanas

La habitual reunión de los martes de la Mesa Política se realizó en la Casa de Gobierno encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el encuentro se trató la coordinación por posibles efectos de El Niño, el estado de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y modificación de Inocencia Fiscal, y la propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno.

Además hablaron sobre la visita que realizará a la Argentina la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el próximo 27 de julio.

Estuvieron en la reunión el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Respecto a la coordinación por posibles efectos de El Niño, durante la primera semana de agosto la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno climático.

Los integrantes de la reunión analizaron, además, el estado de las conversaciones con senadores nacionales de cara al tratamiento del proyecto de ley de la Propiedad Privada, previsto para este jueves en el Senado.

También se confirmó que hacia mediados de la semana próxima se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresa para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, por su parte, expuso los avances en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto.

Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días.

Respecto de la visita de Georgieva, se informó que la funcionaria se reunirá con el presidente Milei, realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.