La Mesa Política del Gobierno repasó la agenda legislativa

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron este martes una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa de Gobierno.

En el encuentro se repasó la agenda legislativa y los principales temas económicos y de gestión del Gobierno nacional.

Participó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con quien conversaron sobre el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo.

En ese contexto, se definió que la primera de las iniciativas que se impulsará será la referida al mercado de capitales.

Los proyectos de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país, se informó oficialmente.

Además se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores.

El jefe de Gabinete, en tanto, realizó un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores.

Santilli señaló que este miércoles participará de un encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a gobernadores de la región.

Mientras que viernes próximo, junto al ministro de Economía, viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

La Mesa Política definió que en próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa.

En el encuentro también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández