La habitual reunión de la Mesa Política del Gobierno estuvo encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y abordó la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado, la agenda legislativa de esta semana y la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

En el encuentro que se hizo en la Casa de Gobierno se definió que hacia fines de esta semana el Poder Ejecutivo dará a conocer el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso durante el mes de diciembre.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional será la primera y principal iniciativa a tratar, se informó oficialmente.

Además se analizaron los principales ejes del informe de gestión que presentará el jefe de Gabinete mañana ante la Cámara de Senadores, donde responderá más de 1.200 preguntas.

Su exposición estará centrada en el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre otros.

Se estima que la sesión tendrá una duración de al menos tres horas.

Respecto de la agenda legislativa, se repasaron los temas que serán abordados en las sesiones de ambas cámaras del Congreso este jueves 26 de noviembre.

En el Senado, el principal eje será el proyecto de Reforma Electoral, que obtuvo dictamen la semana pasada, mientras que en la Cámara de Diputados se tratará el proyecto de Presupuesto 2027, junto con otras iniciativas.

En la reunión participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich.

Además estuvieron el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.