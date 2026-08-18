La Mesa Política analizó temas de gestión del Gobierno y repasó la agenda legislativa

La reunión de trabajo de la Mesa Política estuvo encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se conversó sobre la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Al término del encuentro, que se concretó en la Casa de Gobierno, se informó que en los próximos días se anunciarán medidas vinculadas al tema salarial de ese sector.

Además analizaron la sesión que se realizará el próximo 26 de agosto en la Cámara de Diputados.

Ese debate incluirá el tratamiento de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

Como parte del repaso de la agenda parlamentaria también se evaluó el avance en las comisiones del Senado del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades.

La Mesa Política también acordó convocar para la reunión de la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El objetivo es abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de ese ministerio.

En el encuentro estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

También participaron el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.