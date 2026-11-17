La reunión de trabajo de la Mesa Política del Gobierno estuvo encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y abordó la agenda legislativa, los avances en el debate de la reforma electoral y el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

En el encuentro, que se hizo en la Casa de Gobierno, se repasaron los proyectos previstos de tratamiento en la sesión que tiene previsto realizar mañana la Cámara de Diputados.

Entre ellos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial MERCOSUR- EFTA, entre otras iniciativas.

Además se analizaron los temas que serán abordados en la sesión del Senado prevista para este jueves, como la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín, cabotaje, inviolabilidad de la propiedad privada y discapacidad, se informó oficialmente.

Por otra parte, se informó que este martes se retomará el trabajo en comisiones sobre la reforma electoral, a partir del proyecto oficial presentado por el Gobierno nacional. Durante el encuentro se recibirán propuestas y modificaciones de los distintos bloques al proyecto.

Y se prevé que la discusión en comisiones continúe durante los próximos días.

La Mesa Política del Gobierno también definió que en los próximos días será enviado al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, firmado este año entre Argentina y Estados Unidos.

El entendimiento contempla beneficios arancelarios para Argentina, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos, entre otros puntos.

En la reunión participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional, Patricia Bullrich.

También estuvieron el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.