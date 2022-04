La memoria e historia de las Madres de Plaza de Mayo a través de la literatura

El escritor, periodista y abogado, reflexionó acerca de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, recordando sus libros y los distintos acercamientos que tuvo a las mismas.

El autor de “La rebelión de las Madres” se refirió a su libro: “Es el resultado de una investigación de muchos años. En realidad, había comenzado trabajando como periodista especializado en derechos humanos y ahí empecé a conocerlas más de cerca”.

“Las Madres por supuesto las conocí en la dictadura, en el caso de Hebe después de la guerra de Malvinas me pude acercar personalmente a hacerle una entrevista” contó.

Recordó la vez en la que entrevistó a Hebe de Bonafini: “Era algo emocionante, me dio esa entrevista y yo terminé bastante emocionado, cuando le agradecí ella me dijo '¿Cómo que gracias?, La militancia no se agradece'”.