"La mejor medida de Batakis es decir que no devaluará nuestra moneda"

El licenciado en Economía y profesor de Economía Política analizó los anuncios de Silvina Batakis.

La ministra de Economía anunció medidas con el objetivo de reducir el gasto y tender a una "convergencia al equilibrio fiscal" para defender "la solvencia y el prestigio del sector público". Dispuso la extensión del congelamiento de personal a todos los organismos de la Administración Pública Nacional.

"Lo más importante del anuncio de Batakis es decir que no va a devaluar nuestra moneda. También tiene un plan económico", sostuvo Horacio Rovelli.

"Con Batakis trabajé en la provincia de Buenos Aires y siempre se manejó con prudencia, es su estilo y eso no significa que sea blanda", expresó. "Lo más importante es anclar el valor del dólar y no devaluar. El dólar que aumenta es el paralelo y ese no es el real".