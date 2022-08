La mega causa del robo de indumentaria en Recreo podría quedar nulo

Jairo Reynoso, el abogado de los policías imputados en la mega causa del robo de indumentaria en Recreo se refirió a las novedades del proceso y a la posibilidad de que quede nulo en la audiencia del jueves 11.

Se va a llevar a cabo una audiencia en la que se va a ventilar la responsabilidad de mis defendidos en una causa de Recreo. que era por la supuesta comisión del robo millonario en indumentaria. Ahora el reclamo que vamos a plantear no solamente jurídicamente dentro de la administración pública en las audiencias en el Tribunal de disciplina de la Policía de la Provincia, sino también es importante que la sociedad sepa de la irregularidad y desorden institucional que se está produciendo actualmente. El reclamo está relacionado a que el Director de Asuntos Internos no cuenta con la capacidad o las condiciones establecidas por la ley de Seguridad Pública para poder ser funcionario. debe ser un abogado civil o policía en situación de retiro, no un funcionario que esté en actividad”.