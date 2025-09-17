La medicina busca intervenciones quirúrgicas cada vez menos invasivas

En el marco de la Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo, el equipo de Nunca es tarde habló con el neurocirujano Pedro Lilik quien dio detalles de esta disciplina que se va actualizando año a año en diversos encuentros con especialistas que trabajan para hacer las intervenciones quirúrgicas cada vez menos agresivas para los pacientes.

El evento de primer nivel reúne a los más destacados especialistas en neuroradiología, investigadores, clínicos e innovadores de todo el mundo para explorar los últimos avances en la ciencia médica.

El encuentro tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en el Alvear Icon Hotel, de Puerto Madero.