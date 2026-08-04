La medicina ayurvédica como modo de vida

Mónica Tandalkar nació en Nashik, India y su primera pasión fue la comunicación social.

De vista en Vocación Naciona, charló con la capitán Sheila Lyall y le contó cómo transformó sus conocimientos sobre la medicina ayurvédica tradicional yen su actual modo de vida.

Por la tradición de su familia, Mónica se formó y obtuvo su certificación en Ayurveda en Kerala, India, cuna de esta medicina ancestral.

Desde hace 20 años vive en nuestro país y desde hace más de 12 se desempeña como terapeuta de masajes ayurvédicos y mentora en Ayurveda, brindando talleres y capacitaciones sobre esta disciplina que busca la armonía del cuerpo con el espíritu.

Es madre de dos hijos nacidos en la Argentina: una hija de 20 años y un hijo de 17.