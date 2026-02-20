El analista político Juan Mayol afirmó que "era esperable" que Diputados aprobara ayer la reforma laboral y cuestionó a la oposición, al manifestar que "buscan conservar el statu quo" y señalar que "a veces cuando se habla de derechos en realidad se está hablando de privilegios".

En diálogo con el equipo de Primer round, dijo que "si se hace un balance de los últimos 30 años, el mercado laboral está estancado" y subrayó que "más allá de la letra chica, la mayoría de la sociedad entiende que es necesario hacer una reforma laboral y otras reformas que el Gobierno está encarando en este tramo".

En ese sentido, Mayol sostuvo que "en la práctica los cambios no suceden de un día para el otro" y expresó que "hay situaciones que sientan las bases para que la economía se recupere y empiece a generarse más dinamismo en el mercado laboral".