La mayor colección privada de revistas en Latinoamérica

Una historia personal se convirtió en una de las colecciones más grandes de revistas en la región, con cientos de miles de ejemplares que recorren distintas épocas y temáticas.

El coleccionista Juan Cantafio dialogó con el equipo de Korol en el aire y contó cómo comenzó su pasión, al destacar el valor sentimental de las primeras publicaciones que marcaron el inicio de su archivo.

El punto de partida fue una revista “Anteojito” que le regaló su abuelo cuando tenía ocho años, lo que lo llevó a comenzar a guardar ejemplares hasta alcanzar una colección cercana a las 600.000 unidades. "Desde hace siete años recibo donaciones de revistas de todo el país", expresó.

El archivo reúne publicaciones de diferentes épocas, lo que lo convierte en un valioso registro cultural y editorial.

Este tipo de colecciones permite preservar parte de la historia de los medios gráficos, reflejando cambios sociales, culturales y comunicacionales a lo largo del tiempo.

La iniciativa también pone en valor el rol de los coleccionistas en la conservación del patrimonio cultural.