Un par de horas antes del cierre de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se confirmó que Leila Gianni se presentará como la primera candidata a concejala de la Alianza La Libertad Avanza en La Matanza. La exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano fue elegida para rivalizar con el peronismo en el principal enclave de la tercera sección electoral y aspirar por un lugar en el Consejo Deliberante.

En diálogo con el equipo de Creer o reventar, Gianni cuestionó a la actual gestión en ese territorio y afirmó: "La Matanza es el claro ejemplo de la decadencia que está viviendo la provincia de Buenos Aires".

Tras señalar que "es importante cuidar los votos", manifestó estar convencida que "los matanceros en las urnas van a elegir el cambio". "Vamos a ganar", sentenció.

"La Libertad Avanza va a arrasar en estas elecciones porque es el bonaerense el que se expresa en las urnas y ya no quiere vivir más en este sistema de esclavitud, corrupción y miseria. El bonaerense no va a querer quedarse viendo por la ventana cómo el resto de la Argentina avanza y ellos no", dijo la primera candidata a concejala de la Alianza La Libertad Avanza en La Matanza.