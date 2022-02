"La marcha sirvió para que la Corte se sienta un poquito más observada"

Daniel Llermanos, exjuez penal y abogado de Hugo y Pablo Moyano se refirió a la movilización hacia el Palacio de Tribunales y a los dichos de Ricardo Lorenzatti, juez del Máximo Tribunal.

Lorenzetti había dicho que "los integrantes del tribunal no cederán ante presiones. “Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido. "No se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, dijo el juez.// “En Argentina no existe el lawfare”.

En este contexto Llermanos habló no sólo del lawfare sino de las causas por espionaje ilegal y hasta de las declaracions públicas del ex presidente.

"Cuando Macri habla de que tenían que desaparecer 500 hombres para que la Argentina se arreglase, de esos dichos se destila ese espíritu de comisión de delitos"

"Nosotros sabemos que el Gobierno no dispone de los votos necesarios para una reforma judicial entonces la marcha sirve para que la Corte se sienta un poquito más observada, un poquito más mirada por el pueblo".

