 “La marcha de la CGT es para defender sus cajas y no a los trabajadores”

El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch enfatizó que “la marcha de la CGT es para defender sus cajas y sus privilegios y no a los trabajadores” y dijo que esa organización “representa el pasado y no ayuda a la conexión entre los empresarios y los trabajadores para lograr el progreso de Argentina”.

Benegas Lynch estimó que entre este miércoles y el viernes la Ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno tendrá despachos de las comisiones que la analizan y que se aprobará en el Senado el 26 de diciembre.

“En estas jornadas recibimos la opinión y tuvimos la presencia de todos los sectores involucrados en el mundo del trabajo, y ese buen trabajo que se realizó en las comisiones va a dar sus furtos”, agregó.

El senador libertario sostuvo que durante el trabajo realizado en las comisiones “se puede ver con claridad lo difícil que es romper el status quo de los sectores que representan, cajas, intereses y distintas cuestiones ajenas al bienestar de los trabajadores”.

Benegas Lynch consideró que “hay que liberar a los empresarios y a los trabajadores para que juntos logren un régimen más flexible que genere más trabajo y menos regulaciones”.

“Ese es el espíritu del Gobierno, que también apunta a terminar con los estudios de abogados que viven de los trabajadores y también con el privilegio de algunos sindicatos que se alejan de la realidad del mundo del trabajo”, remarcó el senador de LLA.

Por último, Benegas Lynch afirmó que “hay muy buen diálogo con varios senadores que entienden las ideas de LLA en el marco del liderazgo del presidente Javier Milei y que buscan el progreso de Argentina” y señaló que por ese motivo “la Ley de Modernización Laboral se va a votar en el Senado antes de fin de año”.