La mandolina como instrumento musical tiene una rica historia que se remonta al siglo XVII en Italia. Derivada de la mandora y el laúd, la mandolina original tenía una forma más ovalada y se tocaba con los dedos. Con el tiempo, se desarrollaron varias formas y tamaños de mandolinas, pero la mandolina napolitana de ocho cuerdas, que se toca con una púa o plectro, se convirtió en la versión más popular y ampliamente utilizada.

A finales del siglo XVII, muchos grandes compositores comenzaron a utilizar la mandolina en sus obras: es el caso de Antonio Vivaldi,quien compuso obras para mandolina y orquesta; de Wolfgang Amadeus Mozart, quien la utilizó en su ópera Don Giovanni, o de Ludwig van Beethoven y Niccolò Paganini.

Escuchemos entonces de Beethoven, el Andante con variaciones en Re mayor, por Avi Avital en mandolina y Olga Pashchenko en fortepiano.

Producción: Carlos Díaz Rocca