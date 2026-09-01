La mamá de Messi habló sobre el retiro de su hijo de la Selección Argentina: “Todavía sigo llorando”

La mamá de Lionel Messi se refirió a la decisión de su hijo de retirarse de la Selección Argentina y contó cómo atraviesa la familia el cierre de una etapa histórica. “Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, expresó.

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, rompió el silencio luego de que el capitán de la Selección Argentina anunciara oficialmente su retiro del conjunto nacional. La mujer reconoció que la noticia generó una profunda tristeza en la familia, aunque aseguró que todos priorizan el bienestar del futbolista.

“Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, expresó Celia en un mensaje enviado al periodista Adrián Pallares durante el programa Intrusos, de América TV.

La decisión de Messi pone fin a una trayectoria de más de 20 años con la Selección Argentina. El futbolista, de 39 años, comunicó su retiro a través de una carta en la que explicó que se trata de una decisión dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar esta etapa. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió.

El recuerdo de Jorge Messi

En sus declaraciones, Celia también hizo referencia a su esposo, Jorge Messi, quien murió semanas atrás. La coincidencia entre la muerte del padre del futbolista y el anuncio de su retiro volvió todavía más emotivo el momento para la familia.

“El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’, y pasó todo junto, increíble”, recordó Celia, según el mensaje difundido por América TV.

La propia despedida de Messi estuvo atravesada por la muerte de su padre. En su carta, el delantero señaló que había escrito inicialmente el mensaje el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, pero que luego de lo ocurrido con Jorge Messi estaba “más convencido que antes” de su decisión.