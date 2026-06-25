“La magia del teatro no cambió. Seguimos trabajando para toda la familia, en comunidad”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de la productora y actriz Karina Hepner, creadora e integrante del elenco estable de la compañía de teatro infantil Los Clownies.

También, visitó el programa el actor, bailarín, cantante, dramaturgo, director de teatro, Pedro Velázquez.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con Karina Hepner, repasamos el recorrido artístico de la compañía Los Clownies desde su conformación hasta la actualidad.

“Clownies arrancó hace un poco más de 20 años. Era un show para cumpleaños y fiestas. Empezó a crecer tanto este formato show que los mismos papás nos pidieron teatro. Nunca más frenamos”.

En estas vacaciones de invierno, podrá disfrutarse el espectáculo que ofrecerán en el Palacio Libertad del 22 al 26 de julio a las 17 horas.

“Estamos muy entusiasmados; estamos ensayando muchísimo”, reveló y adelantó que la temática girará en torno a Pinocho.

“Se van a encontrar con mucho color, con mucha música y mucho humor. Vamos a trabajar sobre la verdad y la mentira”.

La dirección está a cargo de Virginia Kaufmann “que está con nosotros hace como 13 años. Es una genia total, una hacedora del teatro”.

A modo de balance de estas más de dos décadas, Hepner expresó que “siento que la magia no cambió, la magia del teatro no cambió. Seguimos trabajando para toda la familia”.

“El teatro se hace entre todos, en comunidad. Los actores conformamos este equipo para que esto funcione. Si está buenísima la historia, la magia no se corta”.

Un sello distintivo es la participación del público en los shows y en ese sentido, expresó que “nosotros tenemos esa característica, rompemos la cuarta pared y bajamos a público”.

Por otro lado, con amplia trayectoria tanto en teatro musical como en el circuito independiente, Pedro Velázquez nos compartió detalles de alguna de las obras que dirige como “Amanece de Noche”.

También habló de la reconocida “Sapos Secos” que recibió 9 nominaciones en la 15ª edición de los Premios Hugo.

“Me voy a Bogotá a dirigir un musical, Rent”, contó, “es un clásico, pero es de esas obras que cambiaron el paradigma del género musical en Broadway, es vigente siempre”.

“Vengo de una familia numerosa, frondosa, ahí encuentro todos los temas que te puedas imaginar”, explicó respecto a los ejes que suele abordar en sus creaciones.