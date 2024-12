La historia de la mafia en Argentina ha sido un tema de fascinación y misterio durante décadas. Ahora, este intrigante capítulo de la cultura argentina cobra vida a través de un nuevo podcast titulado "La mafia (no) es cuento", producido por Marcelo Ayala y María Soledad Balsas. El podcast, que se emitió esta semana en el programa en español de RAE, promete llevar a los oyentes a un viaje profundo por las raíces y ramificaciones de la mafia en el país.

Con motivo de la transmisión de su último episodio, Juan Sixto tuvo la oportunidad de conversar con María Soledad Balsas, la productora del podcast. Durante la charla, Balsas compartió detalles sobre el proceso de producción y la investigación detrás de los episodios, además de algunas reflexiones sobre la migración en Argentina, tema del que ella es especialista.

"La mafia (no) es cuento" no solo se adentra en los aspectos criminales de la mafia, sino que también explora su influencia en la cultura, la política y la sociedad argentina.

Los episodios están disponibles en Spotify, lo que permite a los oyentes acceder a esta fascinante narrativa en cualquier momento y lugar.

La producción de Ayala y Balsas, con edición de Diego Rossato, promete no solo entretener, sino también educar sobre un tema que, aunque a menudo se considera un “cuento”, tiene profundas implicancias en la realidad argentina.