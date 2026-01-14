La maestra chaqueña que quedó entre los diez candidatos al premio al mejor docente del mundo

En el Impenetrable chaqueño, donde la educación avanza a fuerza de voluntad y creatividad, Gloria Cisneros, maestra y directora de la escuela primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” del paraje La Sara, se convirtió en candidata al Global Teacher Prize 2026, el mayor galardón mundial para educadores, con un premio de un millón de dólares.

En comunicación con el equipo de Ramos generales, Cisneros detalló cómo es su día a día y expresó: "Desde el momento que inicié mi carrera, me propuse y me fijé como meta ser una buena docente para responder de buena manera a todos esos niños que van a estar bajo nuestro cuidado".