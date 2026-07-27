La madre investigada por la muerte de su hija de dos años en Villa Gesell había sido diagnosticada con el síndrome de Munchausen

La muerte de una niña de dos años en Villa Gesell volvió a poner en el centro de la discusión al síndrome de Munchausen por poderes, una condición que apareció mencionada en el marco de la investigación judicial y que actualmente es analizada por especialistas y peritos. El caso generó una fuerte conmoción pública debido a los antecedentes familiares que también forman parte de la pesquisa.

Ricardo Casal, presidente de la Asociación de Psiquiatras, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y explicó las características de este trastorno poco frecuente, que requiere una evaluación interdisciplinaria y un abordaje especializado.

Según el especialista, se trata de una enfermedad mental donde la persona busca atención, validación o admiración de manera inconsciente o consciente, inventando síntomas propios o en terceros, generalmente sus hijos.

Casal destacó que este trastorno es extremadamente difícil de detectar en una consulta de guardia o en una emergencia, ya que los médicos están preparados para creer en el relato del paciente y no para esperar un engaño.

El psiquiatra aclaró que, si bien el trastorno implica imaginar o inventar síntomas, el acto de "enfermar" o dañar físicamente a otro (como mediante envenenamiento o asfixia) entra en una categoría de agresión que la Justicia debe evaluar, aunque sea cometida por una persona enferma y sin tratamiento.

El síndrome de Munchausen por poderes, denominado actualmente Trastorno Facticio Impuesto a Otro, es una condición en la que una persona cuidadora provoca, exagera o inventa síntomas de enfermedad en otra persona bajo su cuidado, generalmente un niño.

Por su parte, la abogada de familia Erika Agnes Hooft Suárez se refirió en Primer Round sobre el historial de la mujer. La letrada intervino en el caso de Lucas, otro hijo de la acusada que logró sobrevivir tras ingresar al hospital a los 21 días de vida con un cuadro de ahogo provocado por su madre.

Hooft Suárez relató que, a pesar de este antecedente y de un diagnóstico de Munchausen detectado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, el sistema judicial insistió en procesos de revinculación.

"Falló todo el sistema", sentenció la abogada, sugiriendo que la actual tragedia es la consecuencia de un accionar deficiente de la Justicia que no supo mirar las circunstancias concretas del caso. Hooft Suárez recordó que las muertes anteriores de las otras dos hijas terminaron en absolución debido a una supuesta falta de pruebas, a pesar de que las autopsias de aquel entonces habrían denotado signos de maltrato infantil.

Mientras la madre de la niña fallecida en Villa Gesell alega que la menor se broncoaspiró mientras tomaba la mamadera, la Justicia espera los resultados de la autopsia y las pericias médico-forenses. La historia clínica previa y el diagnóstico psiquiátrico mencionado por la defensa de los menores en casos anteriores serán piezas clave para determinar si existió una conducta criminal.