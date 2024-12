La madre del gendarme detenido en Venezuela dijo que su hijo "viajó para estar con su bebé"

La madre de Nahuel Gallo, el gendarme que permanece detenido en Venezuela, rechazó que su hijo sea un espía y explicó que el hombre capturado por fuerzas chavistas al ingresar a ese país "viajó para estar con su bebé".

“Él no cumplía ninguna misión, viajó para estar con su bebé”, afirmó Griselda Heredia, la madre del gendarme, en declaraciones formuladas a Telefé Noticias.

En este sentido, precisó que su hijo "se iba de vacaciones para estar con su bebé" y que "viajaba con el permiso de la Gendarmería".

En la entrevista, Heredia contó que era la primera vez que Nahuel Gallo "iba a visitar a su hijo, que tiene un año y once meses".

Precisó que la novia de Gallo, María Alejandra Gómez, "está en Venezuela desde hace siete meses”.

"Él no cumplía ninguna misión para la Argentina", reiteró la madre y consideró que "no hay nada para sospechar que Nahuel fuera un infiltrado: él cumplía su labor todo el año en Uspallata, Mendoza. Tomó sus vacaciones porque además de ver a su hijo, quería conocer las playas de Venezuela”.

Ayer, el Gobierno argentino le reclamó a Venezuela la "inmediata" liberación al gendarme detenido o que "se atenga a las consecuencias" y desmintió al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, respecto a las sospechas sobre la razón de su presencia en ese país.

El canciller Gerardo Werthein aseguró que los movimientos de Gallo "están debidamente asentados por migraciones", y demuestran que el gendarme se encontraba visitando a su mujer y a su hija en Venezuela y fue "detenido arbitrariamente y acusado de cumplir misiones, cosa que es absolutamente falso".

La ministra Bullrich, por su parte, posteó un mensaje en X donde califica a Cabello como "lacayo de una dictadura criminal y cobarde" y advierte: "Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos".

"Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. Cada minuto que lo retenés, quedás más expuesto como el opresor miserable que sos. La libertad nunca se arrodilla ante dictadores", exige la ministra en su mensaje y adjunta un detalle de los "escasísimos" viajes del gendarme según los informes de migraciones donde se detallan 4 entradas y 4 salidas desde y hacia Chile y Brasil desde 2019 hasta el 6 de diciembre pasado.

"Las mentiras que intentaste instalar se caen en segundos", finalizó en su mensaje la ministra argentina apuntando a los dichos de Cabello.

En tanto, Cabello, en conferencia de prensa, justificó la detención del suboficial argumentando que, al ver su cuenta de Instagram, "viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares".

"¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea?", se preguntó.

"Toda la narrativa del señor Cabello no se corresponde con la realidad porque los informes de migraciones muestran que no es cierto que ha hecho viajes por todo el mundo", replicó el canciller Werthein en diálogo con LN+ y se preguntó: "¿Qué podemos esperar de Venezuela que no es un estado de derecho? Hay una situación de violencia y terror psicológico a gente que está siendo asediada porque cometió el 'crimen' de decidir políticamente".

"Estamos en contacto con la familia de Gallo, la ministra de seguridad está en contacto minuto a minuto y todos en el gobierno estamos trabajando fuertemente, esto no puede continuar y el mundo tiene que rechazar esto", advirtió el canciller argentino y demandó a los países del mundo y organismos internacionales que "tomen decisiones fuertes al respecto" porque "este es un límite que el gobierno de Maduro ha cruzado", insistió.

Consultado por la razón que motivaría la detención del gendarme, el canciller especuló: "Se podría pensar que Venezuela está acumulando rehenes con miras al 10 de enero (fecha en que debería asumir el nuevo presidente) para extorsionar a los países y que reconozcan un gobierno ilegítimo", ante las denuncias de fraude de su rival, Edmundo González Urrutia, asilado en España.

Por la tarde, el Gobierno venezolano admitió por primera vez la detención del gendarme capturado por fuerzas chavistas al ingresar a Venezuela.