La longevidad saludable: ¿Qué podemos hacer hoy para envejecer mejor?

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición de Doctor C, recibimos la visita del Dr. Alberto Chab, médico y psicólogo de 99 años que acaba de publicar “La sinfonía de la vida. Cómo llegar lúcido y bien a los cien años”.

Con él conversamos sobre la longevidad saludable y cómo llegar a los 100 años con lucidez y calidad de vida.

En la charla, a su vez, le pedimos consejos respecto a lo que podemos hacer hoy para envejecer mejor.

Por otro lado, abordamos la toxicología legal e ilegal y, para eso, dialogamos con Natasha Stephanie Janezic, Bioquímica responsable del Área de Toxicología en Centros Rossi, Especialista en Toxicología y Química Legal de la Universidad de Buenos Aires y Docente universitaria.

También, entrevistamos al oftalmólogo Robert Kaufer, uno de los principales referentes en cirugía de cataratas y presbicia.

En esta emisión de Doctor C, hablamos con Anais Lee, cocinera y creadora de KookingwithAnais.

Nació y vivió en Seúl hasta los 14 años pero hace seis años que vive en Buenos Aires donde se dedica a investigar, cocinar y compartir la cocina coreana desde una mirada personal.

Además, nos dimos el gusto de recibir la visita de la actriz Ana María Picchio, con quien repasamos su trayectoria artística.

Este año ganó el PREMIO ACE a Mejor actriz protagónica en drama o comedia dramática por la obra EL SECRETO.