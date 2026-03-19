La loggia P2 tra Italia e Argentina

Nel programma di RAE Italiano, condotto da Marcelo “Chelo” Ayala, è stato ospite il giornalista e ricercatore italiano Mario Parolari, che ha condiviso i risultati delle sue indagini sulla loggia P2, uno dei capitoli più controversi della storia politica tra Italia e Argentina.

Parolari, ha spiegato che la P2 può essere interpretata come “un gruppo di potere” attivo tra gli anni ’70 e ’80, operante sotto la copertura della massoneria italiana.

Secondo le sue ricerche, la loggia avrebbe coinvolto numerose figure influenti, sia in Italia sia in Argentina, in particolare all’interno delle élite politiche e militari.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi nell’intervista riguarda il legame tra la P2 e il periodo della dittatura argentina. Parolari ha sottolineato l’esistenza di connessioni documentate già dai primi anni ’70, evidenziando una continuità anche durante il terzo governo di Juan Domingo Perón.

“Molti nomi tristemente noti della dittatura argentina compaiono negli elenchi della loggia”, ha affermato, riferendosi ai documenti scoperti in Italia negli anni ’80.

La sua ricerca, iniziata per interesse personale verso la storia argentina e latinoamericana, si è concretizzata in una tesi di master presso l’Università di Groningen.

Durante il suo soggiorno a Buenos Aires, il ricercatore ha consultato archivi pubblici e ha lodato il lavoro degli storici argentini, evidenziando “un alto livello di accuratezza nella ricostruzione storica”.

Parolari, punta a ricostruire con rigore un tema complesso e spesso avvolto nel segreto. L’intervento ha offerto così uno sguardo approfondito su una rete di relazioni internazionali ancora oggi oggetto di studio, confermando l’importanza della ricerca storica per comprendere il passato recente.