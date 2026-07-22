La lluvia y la nubosidad dominan la jornada en gran parte de la Argentina

La inestabilidad meteorológica continúa presente en buena parte de la Argentina durante este martes. Las lluvias, lloviznas y los cielos cubiertos predominan en amplias regiones del territorio nacional, mientras que la Patagonia mantiene temperaturas bajo cero y condiciones plenamente invernales.

En la Ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con cielo cubierto y lluvias sobre distintos sectores de la ciudad. La temperatura se ubicó en 9,7 grados, con una mínima prevista de 9 y una máxima de 13 grados. Las mismas condiciones se extienden sobre gran parte de la región central del país, incluyendo Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, donde predominan las nubes y la humedad.

El noreste argentino presenta abundante nubosidad y lloviznas. Corrientes, Formosa y Misiones registran precipitaciones débiles y temperaturas relativamente templadas para la época del año. Formosa alcanzará una máxima de 18 grados, mientras que Misiones llegará a los 18 grados y Chaco a los 16 grados.

En el noroeste las condiciones son variables. Jujuy permanece cubierto y tendrá una máxima de 22 grados, una de las más elevadas del país. Salta presenta neblina y cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 20 grados. Tucumán, por su parte, se mantiene mayormente nublado con neblina y una máxima prevista de 16 grados.

La región de Cuyo continúa bajo la influencia de abundante nubosidad. Mendoza registra lloviznas y temperaturas entre 4 y 11 grados, mientras que San Juan tendrá una jornada cubierta con una máxima de 12 grados. En La Rioja el panorama será algo más favorable, con nubosidad parcial y temperaturas de hasta 14 grados.

La Patagonia sigue siendo la región más fría del país. Santa Cruz registra una temperatura de -5,6 grados y una máxima prevista de apenas -3 grados, convirtiéndose en la provincia más fría de la jornada. Tierra del Fuego tendrá temperaturas entre -6 y 1 grado bajo un cielo cubierto, mientras que Chubut, Neuquén y Río Negro mostrarán valores máximos de entre 6 y 8 grados.