El periodista y escritor Abel Basti continúa profundizando sus investigaciones sobre la llegada de jerarcas nazis a América tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

En diálogo con el equipo de Korol en el aire, el autor abordó sus trabajos de reconstrucción histórica, al destacar la existencia de rutas de escape y redes de apoyo que habrían facilitado la llegada de prófugos a distintos países de la región.

"El país que más nazis recibió fue Estados Unidos. Argentina estaba previsto para la evacuación de las jerarquías, por razones múltiples: era un país alejado de la zona de conflicto, con una alta población alemana importante, la Patagonia en particular era un lugar perfecto para esconder fugitivos, más de 3 mil kilómetros de litoral marítimo sin control alguno donde se podía arribar. Era un plan meticuloso de evacuación que duró varios años en los países de la región. La posibilidad de ser un país amigable para los nazis se repitió en toda América", dijo.

Radicado en Bariloche desde 1979, Basti ha publicado numerosos libros en los que plantea hipótesis sobre la presencia de altos mandos nazis en Argentina y otros países sudamericanos.

Entre sus investigaciones más recientes se encuentra la coordinación de expediciones en el Atlántico Sur para localizar submarinos utilizados en las fugas.