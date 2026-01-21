La literatura como punto de encuentro

Buenos Aires es un centro vibrante de cultura y lectura.

La literatura está presente en cada rincón de la ciudad y se expresa, entre otras formas, a través de numerosos certámenes literarios que invitan a reflexionar y crear.

En este contexto, en la emisión en español de RAE, Juan Sixto dialogó con Claudia Brown, integrante de la Asociación Civil Mártires Palotinos, que se encuentra organizando el Primer Certamen Literario de Cuento o Relato de Ficción, a realizarse en el marco de los 50 años de la Masacre de San Patricio.

En la madrugada del 4 de julio de 1976, en plena dictadura cívico-militar, cinco personas de la comunidad palotina fueron asesinadas mientras dormían en la parroquia San Patricio, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

El crimen permanece impune y es considerado un delito de lesa humanidad.

El concurso literario recibe trabajos hasta el 15 de abril de 2026.

Pueden participar escritoras y escritores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años.

Los textos deben ser originales e inéditos, escritos en lengua castellana y no haber sido premiados en otros certámenes.

El tema es libre, pero deberá referenciar de algún modo la Masacre de San Patricio.

Para más información y para recibir las bases, se puede escribir a:

concursomasacredesanpatricio@ gmail.com