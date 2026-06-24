La línea 39 de colectivos homenajeó a Messi en su cumpleaños

El ingenioso homenaje de la Línea 39 de colectivos a Lionel Messi en su cumpleaños número 39 se volvió viral y despertó la admiración de miles de usuarios en las redes sociales. Durante toda la jornada del miércoles, las unidades que recorren las calles de la Ciudad de Buenos Aires modificaron sus habituales carteles luminosos frontales e internos para exhibir la frase "Felices 30 Lio Messi", acompañada por las tradicionales tres estrellas mundialistas.

Por este tema, el vicepresidente de Transportes de Santa Fe, Marcelo Gil, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el homenaje se lo veníamos planeando desde que Messi cumplió 38. La idea era que lo vieran todos, por eso pusimos nuestra leyenda en la cartelera de las distintas unidades".

Gil, además, agregó que "la gente lo tomó muy bien. Tuvo una gran repercusión. Estamos sorprendidos. Ojalá le llegue a Lio".

Este tributo sobre ruedas coincidió con una fuerte campaña nacional que invitó a los ciudadanos a cantarle el feliz cumpleaños al astro del fútbol en diferentes horarios del día, consolidando el arraigo cultural que une al ídolo con los símbolos urbanos nacionales.