“La libertad de los presos políticos tiene que ser el paso indispensable para cualquier transición en Venezuela”

El comunicador independiente venezolano y escritor, exiliado en Alemania desde hace 8 años, conversó con Nora Briozzo, en 100% Nora, sobre la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos.

Daniel Lara Farías admitió “la sorpresa de muchas de las cosas que están sucediendo”.

Planteó sus cuestionamientos al chavismo al que, dijo, “no reconocí nunca como una organización política sino como una organización criminal”.

En ese marco, reconoció que “la única forma de salir del chavismo era a través de una acción de fuerza”.

Sin embargo, en contraste a lo ocurrido, admitio que “yo la vi utópicamente ejecutada por venezolanos, acudiendo a la historia de Venezuela”.

“Desde que Venezuela es República los momentos de desorden social, de pérdida del orden republicano, han sido resultas por la manos de los hombres de armas”. “Llegó un gendarme importado llamado Donald Trump que se convirtió de facto en el jefe de la oposición al sistema chavista”.

Para el comunicador, la acción de Estados Unidos “ha sido contundente” pero aclaró que “la libertad de los presos políticos tiene que ser el paso indispensable para cualquier transición que se haga en Venezuela”.