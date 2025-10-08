"La Libertad Avanza va a ganar las elecciones porque la gente no quiere volver al pasado", enfatizó Rogelio Frigerio

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio aseguró que La Libertad Avanza "va a ganar los comicios nacionales" porque "la alternativa de tirar todo para atrás tras 21 meses muy duros no es válida para la gente, que no quiere volver al pasado".

Frigerio sostuvo que Entre Ríos "va a seguir el rumbo del Gobierno Nacional" y que "va a acompañar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad privada, con la desregulación de la economía y con quitarle el peso del Estado a los emprendedores".

El gobernador de Entre Ríos recordó que "el Gobierno nacional recibió un país devastado" y dijo que la provincia que gobierna "también estaba quebrada, endeudada y con un enorme déficit de infraestructura que de a poco se está logrando revertir".

En otro orden, el dirigente del PRO reconoció que la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires "fue un punto de inflexión para el Gobierno" y manifestó que por ese motivo "se tomó nota de lo que pasó y se armó una mesa de diálogo con las provincias con una articulación distinta".

"Noto un cambio en el vínculo entre el Gobierno y las provincias que ahora no se manifiesta porque hay un período electoral pero que se va a evidenciar con fuerza tras las elecciones de octubre", agregó Frigerio.

"Esto es positivo para ambas partes y para poder encarar las reformas estructurales que necesita Argentina, que son las vinculadas a los temas laboral, previsional y fiscal", enfatizó por último el gobernador entrerriano.