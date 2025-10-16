El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que "en los próximos comicios La Libertad Avanza va a duplicar el número de legisladores en ambas Cámaras" y dijo que esa situación "permitirá avanzar con los cambios profundos que necesita Argentina en material laboral, previsional e impositiva".

"Las elecciones de medio término van a ser buenas para ratificar nuestro rumbo porque vamos a tener el apoyo de la gente y sobre todo vamos a tener un panorama distinto en el Congreso, donde vamos a poder profundizar el rumbo que quiere el presidente Milei", destacó Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que "la motosierra permitió bajar la pobreza porque cada peso que el Gobierno logra bajar del gasto es un peso menos de impuestos para los argentinos".

"Milei bajó 5 puntos del PBI el gasto y bajó los impuestos en 5 puntos del PBI, por ejemplo bajando la inflación o sacando el Impuesto País, y eso permitió que Argentina pueda empezar a crecer", agregó.

El funcionario destacó que "la fortaleza macroeconómica está dada por un equilibrio fiscal inédito logrado en un mes y por un esquema cambiario con bandas muy anchas que se abren y que permiten acotar la volatilidad en un proceso en el que Argentina marcha hacia una flotación cambiaria normal como en los países desarrollados".

"A la microeconomía sólo le falta tiempo para mejorar, porque hay que tener en cuenta que los grandes cambios introducidos en este período de Gobierno todavía no se reflejan en el bolsillo de la gente porque Argentina viene de 15 años sin crecimiento y de 50 de estancamiento", puntualizó Sturzenegger.

El ministro subrayó que "este Gobierno introdujo un cambio en la tendencia, que ahora apunta a recuperar lo perdido en los últimos años".