La Libertad Avanza lanza el "Congreso de la Libertad Bonaerense"

La senadora provincial Betina Riva, de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, brindó detalles en el programa "Vuelta en el Aire" sobre la organización del Congreso de la Libertad Bonaerense, una iniciativa que busca un acercamiento directo con los ciudadanos de la provincia. Riva destacó que el objetivo principal es "estar realmente cerca del bonaerense", diferenciándose así de las prácticas políticas tradicionales.

"Tiene mucho que ver con esta idea que tenemos nosotros en el espacio de hacer aquello que el peronismo dice que hace pero que no hace", afirmó la senadora en diálogo con Nicolás Yacoy. Para Riva, este congreso es crucial en un año electoral donde "se define un modelo" y una manera de entender la provincia de Buenos Aires.

El Congreso de la Libertad Bonaerense contará con varias mesas temáticas, abordando áreas fundamentales como salud, justicia y educación. La intención es clara: que los propios bonaerenses tengan la posibilidad de expresar "qué necesitan, qué les pasa en la provincia de Buenos Aires". Riva enfatizó la importancia de esta escucha "sin filtros", más allá de lo que se perciba en las caminatas por el territorio o en las noticias y redes sociales.

La senadora recordó que la fecha de este encuentro tuvo que ser reprogramada, ya que la primera convocatoria fue suspendida por respeto al duelo nacional tras el fallecimiento de Francisco. "De verdad que no correspondía y se había pasado para junio, lo cual me parece que también hace que tengamos mucha más fuerza y mucha más energía porque seguimos trabajando en el armado de este congreso. No es que quedó ahí y eso me parece que siempre es bueno", señaló.

Durante la entrevista, Riva también abordó otros temas de la coyuntura política provincial, como la decisión del gobierno de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones, lo que calificó de "decisión claramente egoísta" y un derroche de "millones" en un contexto de necesidades provinciales, especialmente por no adherir a la boleta única. Asimismo, se refirió al debate estancado sobre las reelecciones indefinidas de intendentes y concejales en el Senado bonaerense, donde la oposición se ha negado a dar quórum por considerar que "no es un tema a debatir en este momento" y que existen "otros problemas mucho más graves".