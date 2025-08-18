La Libertad Avanza confirmó sus listas de candidatos en todo el país 

Sin mayores sorpresas y en un clima de marcado consenso, el partido que preside la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, confirmó los nombres de sus candidatos en los 24 distritos de todo el país de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Ese día se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco.

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció que será candidato a legislador en Mendoza luego de su reciente afiliación a La Libertad Avanza.

Una de las confirmaciones más esperadas fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará la lista de candidatos a senadores en la ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el actual diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, será primero en la lista de candidatos a legisladores nacionales, seguido por la influencer y conductora televisiva Karen Reichardt y por el diputado bonaerense del PRO, Diego Santilli.

El diputado porteño del PRO, Fernando Iglesias, celebró la candidatura de Bullrich y dijo que una victoria en la ciudad de Buenos Aires es clave para sacar a la casta del Senado.

Iglesias dijo que en la provincia de Buenos Aires la Alianza La Libertad Avanza va a hacer una buena elección porque la gente se cansó de ver que muchos distritos siempre fueron administrados por el peronismo y nunca mejoraron su situación.

Fuerza Patria, en tanto, confirmó a Mariano Recalde en la ciudad de Buenos Aires y a Taiana en el distrito bonaerense.

La lista porteña a diputados la encabeza el diputado nacional Itaí Hagman, seguido por la exministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos y por Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

En cuanto a los candidatos a senadores, será Mariano Recalde quien vaya por la renovación de su mandato enfrentando a Patricia Bullrich, la candidata de La Libertad Avanza (LLA).

En la provincia de Buenos Aires, la lista de candidatos a diputados estará encabezada por Jorge Taiana, exministro de Defensa durante la gestión de Alberto Fernández, seguido por la exdiputada Jimena López y por Juan Grabois.

Además, otros candidatos confirmados que lideran listas a diputados son Florencio Randazzo por Provincias Unidas, María Eugenia Talerico en Potencia, Nicolás Del Caño en el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira para el Nuevo Más.